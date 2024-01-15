"Экономическая правда" ищет редакторку/редактора отдела новостей

Це оголошення для розумних і енергійних людей, які звикли багато і добре працювати. Для тих, хто хоче навчатися, бути корисним, знається на економіці і хоче розкладати на молекули складні процеси. Якщо не вміє, ми навчимо.

Вимоги до кандидат(а,ки):

Відмінне знання української мови. Бажане володіння англійською.

Добра пам’ять та ерудиція.

Вміння писати та редагувати тексти.

Вміння швидко та легко викладати свої думки.

Грамотність.

Претенденти повинні орієнтуватися в економічних і політичних подіях країни.

Обов’язки:

Уміння або бажання писати новини, інформаційно-аналітичні замітки (економіка), які будуть зрозумілі не лише академікам і професорам, а друзям, родичам і читачам.

Моніторинг всіх можливих ресурсів, де можуть бути новини для терплячих читачів ЕП.

Обробка новини з різних джерел.

Умови:

Реклама:

Корпоративне навчання.

Дружний колектив.

Багато нових знайомств.

Комфортний офіс

Гідна зарплата.

Резюме і тексти надсилати на e-mail: dmytro.dienkov@pravda.ua, ekateryna.lotohova@pravda.ua. Вказуйте в темі листа "Резюме. Редактор стрічки новин".