В Украине рекордный гололед на линиях электропередачи, самая сложная ситуация - на Кировоградщине
Из-за гололеда на проводах воздушных линий электропередачи в Украине обесточены 44 населенных пункта.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
"Из-за непогоды в Украине обесточены 44 населенных пункта. Причина - гололед на проводах воздушных линий электропередачи диаметром 60 - 89 мм", - говорится в сообщении.
Такие величины не фиксировались за период наблюдений с 1945 года.
Самая сложная ситуация на Кировоградщине. Там более суток без напряжения 30 населенных пунктов, в целом - почти 2,5 тысячи потребителей.
"Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - сообщает Минэнерго.
В то же время ситуацию усугубляют кражи проводов.
"К сожалению, есть кражи провода на упавших линиях. Из-за этого энергетики вынуждены ставить восстановленные линии под охранное напряжение, что замедляет темпы восстановления", - говорится в сообщении Минэнерго.