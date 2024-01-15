В Украине рекордный гололед на линиях электропередачи, самая сложная ситуация - на Кировоградщине

Из-за гололеда на проводах воздушных линий электропередачи в Украине обесточены 44 населенных пункта.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Из-за непогоды в Украине обесточены 44 населенных пункта. Причина - гололед на проводах воздушных линий электропередачи диаметром 60 - 89 мм", - говорится в сообщении.

Такие величины не фиксировались за период наблюдений с 1945 года.

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Самая сложная ситуация на Кировоградщине. Там более суток без напряжения 30 населенных пунктов, в целом - почти 2,5 тысячи потребителей.

"Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - сообщает Минэнерго.

В то же время ситуацию усугубляют кражи проводов.

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"К сожалению, есть кражи провода на упавших линиях. Из-за этого энергетики вынуждены ставить восстановленные линии под охранное напряжение, что замедляет темпы восстановления", - говорится в сообщении Минэнерго.