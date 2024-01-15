Нефть дорожает: инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке

reuters

Цены на нефть выросли в понедельник, поскольку трейдеры наблюдали за рисками перебоев в поставках на Ближнем Востоке после ударов американских и британских сил по объектам хуситов в Йемене в ответ на их нападения на корабли в Красном море.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 24 цента, или на 0,3%, до 78,53 доллара за баррель к 07:37 по Гринвичу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 72,85 доллара за баррель, подорожав на 17 центов, или на 0,2%.

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На прошлой неделе цены на нефть подскочили более чем на 2% и достигли самых высоких внутридневных уровней в этом году после того, как американские и британские войска нанесли десятки авиаударов по хуситам в ответ на многомесячные нападения на судоходство в Красном море.

"Учитывая эскалацию в Красном море, на рынке существуют риски для поставок", - сказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон. "Однако пока мы не видим никакого влияния на предложение нефти. И я думаю, что нам нужно будет увидеть значительную эскалацию, прежде чем это произойдет", - добавил он.

В воскресенье хуситы пригрозили "сильным и эффективным ответом" после того, как Соединенные Штаты нанесли очередной удар ночью, что привело к эскалации напряженности. Позже США заявили, что сбили ракету, выпущенную по одному из их кораблей из районов Йемена, контролируемых повстанцами-хуситами.

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Несколько владельцев танкеров держались подальше от Красного моря, а несколько танкеров изменили курс в пятницу после нападений, хотя трейдеры все еще следили за реакцией Ирана и его влиянием на поставки через Ормузский пролив, важнейшую нефтяную артерию в мире.

Конфликт также задержал по меньшей мере четыре танкера со сжиженным природным газом, направлявшихся в этом районе.

"Поскольку конфликт на Ближнем Востоке пока не влияет на добычу нефти, премия за геополитический риск, заложенная в цену на нефть, сейчас выглядит скромной, исходя из предполагаемой волатильности опционов", - отмечают аналитики Goldman Sachs в своем отчете.

Экономическая правда