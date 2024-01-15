В Британии задержали пропалестинских активистов, которые планировали подорвать работу Лондонской биржи

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Британская полиция в воскресенье арестовала шесть человек, которые являются членами протестной группы "Палестинское действие", в рамках расследования вероятного заговора с целью подрыва работы Лондонской фондовой биржи.

Об этом пишет Reuters.

Полиция утверждает, что активисты планировали в понедельник утром, 15 января, предпринять против Лондонской фондовой биржи действия, суть которых правоохранители не раскрывают, но которые должны были сорвать открытие торгов.

В заявлении полиции говорится, что трех подозреваемых арестовали в Ливерпуле, двух - в Лондоне и еще одного - в Брайтоне. Все они находятся под стражей.

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"Мы считаем, что эта группа была готова осуществить деструктивный и разрушительный акт, который мог бы иметь серьезные последствия, если бы он был успешно осуществлен", - сказал детектив, суперинтендант полиции Сиан Томас.

Экономическая правда