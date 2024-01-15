Катар приостановил поставки газа через Красное море после авиаударов по хуситам

Bloomberg

Катар приостановил отправку танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) через Баб-эль-Мандебский пролив после того, как авиаудары коалиции во главе с США по объектам хуситов в Йемене повысили риски на жизненно важном морском пути.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, по меньшей мере пять судов со сжиженным природным газом, эксплуатируемых Катаром, которые направлялись к проливу в южной части Красного моря, были остановлены с пятницы.

Три танкера остановились у берегов Омана, один - в Красном море, а другой - в Средиземном море вблизи Суэцкого канала.

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Объединенные военные силы, в состав которых входят военно-морские силы США и Великобритании, посоветовали торговым судам держаться подальше от опасной зоны в южной части Красного моря после авиаударов по хуситам.

По меньшей мере три крупных оператора нефтяных танкеров заявили, что будут избегать этого района.

"Хуситы пока не нападали на суда, перевозящие газ, с тех пор как они начали преследовать корабли в середине ноября, но нежелание Катара обеспечить транзит через пролив подчеркивает резкий рост рисков после ударов под руководством США.

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Катар - один из крупнейших мировых экспортеров СПГ - был среди немногих поставщиков газа, которые продолжают использовать Красное море для отправки топлива в Европу", - добавляет Bloomberg.

Катар является крупнейшим поставщиком СПГ в Европу после США и, как правило, отправляет экспортные поставки водным путем, поскольку альтернативой является гораздо более длинный маршрут вокруг южной оконечности Африки. В прошлом году на него приходилось около 13% западноевропейского потребления.

"Рост рисков может задержать поставки топлива для отопления и электростанций в Европу, но вряд ли приведет к дефициту в ближайшей перспективе. Регион хорошо обеспечен запасами, промышленный спрос остается подавленным, а зима пока была относительно мягкой. Европейские базовые цены на газ торгуются возле самого низкого уровня с августа", - резюмирует издание.

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Экономическая правда