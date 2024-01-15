Российский "Лукойл" сократил выпуск бензина из-за санкций

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Крупнейшая частная нефтяная компания России "Лукойл" вдвое сократила выпуск высокооктанового бензина на крупнейшем в РФ Нижегородском НПЗ,

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их словам, это произошло 4 января из-за выхода из строя установки каталитического крекинга. В частности, сломалось иностранное компрессорное оборудование, которое невозможно заменить в ближайшее время, поскольку санкции ограничили возможность его закупки.

Всего на Нижегородском НПЗ две установки каталитического крекинга. Они были введены в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах. Из строя вышло более старое оборудование. Однако, по словам одного из собеседников, 26 декабря 2023 года произошла поломка и на установке каткрекинга 2015 года, но ее с тех пор удалось запустить на меньшей мощности.

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С 10 января "Лукойл" остановил продажи АИ-95 на бирже, утверждают источники. По их словам, такая тактика нефтекомпании объясняется желанием обеспечить топливом собственные АЗС. Это провоцирует участников рынка запасаться топливом.

"Нижегородский НПЗ важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в РФ. Так, в Москву бензин с НПЗ доставляли по трубопроводу. Компенсационные партии с других НПЗ, скорее всего, придется везти по железной дороге, что приведет к значительному удорожанию логистики и увеличению сроков доставки", - добавляет издание.

Экономическая правда

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