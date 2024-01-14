Каждая пятая компания Украины столкнулась с разрушениями - Всемирный банк

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20% украинского бизнеса непосредственно столкнулись с разрушениями, тогда как 70% потеряли доходы.

Об этом известно из отчета Всемирного банка.

Отчет банка построен на опросе предпринимателей и анализе открытых источников.

Как отмечается, падение доходов испытали 70% опрошенных. В среднем доход предприятий упал вдвое относительно 2021 года.

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В региональном разрезе, больше всего пострадали восточные области, где доход упал втрое, в меньшей степени пострадал юг страны, где падение в среднем фиксируют на уровне 60%, в западных областях этот показатель составляет примерно 40%.

В результате боевых действий примерно 20% предприятий подверглись разрушениям. Как и в случае с доходами, наибольшим разрушениям подвергся восток страны, где примерно 47% предприятий встретились с разрушениями, в меньшей степени это касается южных областей, где показатель составляет 29%.

Наиболее пострадавшей отраслью от военных действий является металлургия, которая потеряла более 60% капитализации.

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Всемирный Банк также перечисляет перечень проблем с которыми столкнулся украинский бизнес, кроме непосредственно уничтожения в результате войны:

Проблемы с энергоснабжением после российских обстрелов;

нарушение логистики из-за боевых действий и блокады;

падение спроса;

нехватка рабочих из-за мобилизации и выезда за границу;

нехватка финансов.

Всемирный банк предсказывает украинской экономике незначительное восстановление после падения в более чем 30% за 2022 год. Рост ВВП в 5% за 2023 год связывают со значительными расходами госбюджета.

Напоминаем:

Министерство экономики в 2024 году прогнозирует рост ВВП на 4,6%, а инвестиций - на 29,6%.

В октябре 2023 года Всемирный банк прогнозировал рост на 4%.

Прогноз роста экономики Украины в 2025 году сохранен на уровне 6,5%.

Экономическая правда