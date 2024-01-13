Россия планирует построить свалки на оккупированных территориях Украины

РФ планирует построить девять свалок на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления

Как отмечается, враг планирует построить шесть свалок на территории Луганской и еще три на территории Донецкой областей.

Вывозить мусор на оккупированные территории планируют в том числе из соседних к украинским областям регионов России, Воронежской, Ростовской и Белгородской областей.

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Как отмечают в Центре национального сопротивления, РФ уже практикует вывоз мусора из Ростовской области на временно оккупированные территории Донецкой области, одновременно отказавшись от планов строительства нового полигона вблизи Ростова из-за протестов местных жителей.

Напомним:

В 2023 году Россия экспортировала в Турцию угля, добытого на оккупированных Россией территориях, по меньшей мере на 14,3 миллиона долларов.

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