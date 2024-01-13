Россия потратила приблизительно 239 миллионов долларов на воздушную атаку Украины
Ночная атака 13 января стоила России не менее 239 млн долл.
Об этом свидетельствуют расчеты ЭП, с данными Командования воздушных сил.
Враг выпустил по Украине 40 целей:
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400
- 3 ударные БпЛА "Shahed-136/131"
- 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал"
- До 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- 6 крылатых ракет Х-22.
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59
Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. То есть, по меньшей мере 3 таких БпЛА стоили 60 тыс долл.
По информации Forbes, управляемая авиационная бомба Х-59 стоит 0,5 млн долл, следовательно 4 такие ракеты стоят 2 млн долл.
Цена управляемой авиабомбы Х-31П, по информации Forbes составляет 0,5 млн долл, следовательно общая сумма стоимости выпущенных ракет составляет 1 млн долл.
Стоимость ракеты Х-22 оценивают в 1 млн долл, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 6 млн долл.
Цена зенитной управляемой ракеты С-300 составляет как минимум 2 млн долл, следовательно общая стоимость выпущенных ракет этого типа - 14 млн долл.
Цена ракеты Х-47М2 "Кинжал" составляет 10 млн долл, общая сумма выпущенных ракет - 60 млн долл.
Ракета Х-101 стоит 13 млн долл за единицу, общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 156 млн долл.
Итак, общая сумма выпущенных ракет 13 января составляет 239,06 млн долл.
Экономическая правда