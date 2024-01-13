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Россия потратила приблизительно 239 миллионов долларов на воздушную атаку Украины

Суббота, 13 января 2024, 11:33 - Экономическая правда

Ночная атака 13 января стоила России не менее 239 млн долл. 

Об этом свидетельствуют расчеты ЭП, с данными Командования воздушных сил.

 
Командование Воздушных Сил Украины

Враг выпустил по Украине 40 целей:

  • 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400
  • 3 ударные БпЛА "Shahed-136/131"
  • 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал"
  • До 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
  • 6 крылатых ракет Х-22.
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. То есть, по меньшей мере 3 таких БпЛА стоили 60 тыс долл. 

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По информации Forbes, управляемая авиационная бомба Х-59 стоит 0,5 млн долл, следовательно 4 такие ракеты стоят 2 млн долл.

Цена управляемой авиабомбы Х-31П, по информации Forbes составляет 0,5 млн долл, следовательно общая сумма стоимости выпущенных ракет составляет 1 млн долл.

Стоимость ракеты Х-22 оценивают в 1 млн долл, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 6 млн долл.

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Цена зенитной управляемой ракеты С-300 составляет как минимум 2 млн долл, следовательно общая стоимость выпущенных ракет этого типа - 14 млн долл.

Цена ракеты Х-47М2 "Кинжал" составляет 10 млн долл, общая сумма выпущенных ракет - 60 млн долл.

Ракета Х-101 стоит 13 млн долл за единицу, общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 156 млн долл.

Итак, общая сумма выпущенных ракет 13 января составляет 239,06 млн долл.

Экономическая правда



война Украина Россия
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