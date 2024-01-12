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Центр Житомира остался без света: обесточена 21 подстанция

Пятница, 12 января 2024, 20:30 - Алексей Павлыш

В Житомире вечером 12 января обесточена 21 трансформаторная подстанция (ТП): о причинах аварийного отключения не сообщается.

Об этом сообщает Житомирский городской совет в Facebook.

"На данный момент в Житомире обесточена 21 трансформаторная подстанция (ТП). Работают энергетики облэнерго и коммунальщики.

Ток в шесть ТП уже в процессе восстановления. Все остальные адреса отработают в пределах часа-двух", - говорится в сообщении.

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На сайте "Житомироблэнерго" говорится, что аварийное отключение произошло в 16:38.

Городской голова Сергей Сухомлин в Facebook заверил, что "полтора-два часа и все уладят". Он призвал горожан не забывать "экономить. И экономить".

Экономическая правда

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энергетика электроэнергия
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