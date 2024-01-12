В Украине зарегистрировали еще один индустриальный парк

В реестр индустриальных парков внесли индустриальный парк "БФ ТЕРМИНАЛ" в Береговском районе Закарпатской области.

Такое решение правительство приняло на заседании 12 января, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"На территории парка, который будет представлять собой группу промышленных предприятий по переработке древесины и изготовлению продукции из дерева, будет создано около 2 тыс рабочих мест.

Специализацией "БФ ТЕРМИНАЛ" станет производство плит МДФ и CLT, ламината и паркета. На территории парка будет работать перегрузочный комплекс", - говорится в сообщении.

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При этом для изготовления продукции могут использоваться отходы производства местных действующих деревообрабатывающих предприятий.

"БФ ТЕРМИНАЛ" стал первым парком, включенным в реестр индустриальных (промышленных) парков в этом году и 74-м в этом перечне, добавили в министерстве.

Экономическая правда

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