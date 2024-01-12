Ощадбанк профинансирует еще 500 бизнесов при поддержке правительства Германии

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Ощадбанк объявил, что при финансовой поддержке Германии реализует вторую фазу проекта "Доступ к финансированию и поддержка устойчивости микро-, малых и средних предприятий в Украине II", в рамках которой профинансирует более 500 предприятий на 4,2 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Проект финансируется правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) и Фондом развития предпринимательства (ФРП).

Вторая фаза проекта предусматривает более чем втрое увеличенный бюджет, который составляет 4,2 млн евро.

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Внутренне перемещенные предприятия и предприятия с деоккупированных территорий смогут получить сумму гранта в размере 30% от стоимости инвестиционного проекта, но не более 30 тыс евро в гривневом эквиваленте.

Для всех остальных предприятий максимальный размер грантовой поддержки составляет 20%, но не более 20 тыс евро в гривневом эквиваленте.

"В грантовой программе могут участвовать предприятия с положительной кредитной историей, которые имеют до 250 работников и годовой доход до 10 млн евро, которые не получали международную техническую помощь с 1 февраля 2022 года и не имеют задолженности перед госбюджетом.

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Заявки на участие в программе принимаются в отделениях Ощадбанка до 31 января 2024 года", - пояснили в банке.

Банк заявил, что имеет успешный опыт в реализации первого этапа проекта в течение 2023 года. По его итогам клиенты банка получили согласование грантов от немецкого правительства на общую сумму более 52 млн грн.

Более 62% грантополучателей зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в пострадавших от войны областях или на деоккупированных территориях.

Экономическая правда