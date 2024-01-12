Украина потеряла 19,3% посевных площадей из-за войны - исследование

Более 5000 тыс. га пахотных земель в Украине не используются из-за войны России.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Международного центра украинской победы и Сети защиты национальных интересов АНТС о влиянии российской агрессии на мировую продовольственную безопасность.

Всего с 24 февраля 2022 года Украина потеряла 19,3% посевных площадей.

Самыми серьезными проблемами для аграрного сектора является заминирование территорий, отсутствие воды для орошения из-за подрыва Каховской дамбы, ограниченный экспорт через украинские порты, а также - уничтожение инфраструктуры и техники.

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"Сейчас Украина является наиболее заминированной страной в мире. Пахотные поля заполнены неразорвавшимися снарядами и минами. Наибольшая площадь заминированных земель на Юге и Востоке - это Днепропетровская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области", - отмечают авторы исследования.

В Херсонской области надо обследовать более 208 тыс га, в Харьковской области - почти 160 тыс га, а в Николаевской - более 85 тыс га.

Только приоритетное разминирование сельхозземель, по данным Всемирного банка, будет стоить около 1,5 млрд долларов. Без обследования и разминирования использование этих земель аграриями невозможно.

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"Наибольшая доля убытков агросектора за первый год войны пришлась на уничтожение, повреждение и похищение сельхозтехники, здесь потери оцениваются в более 4,7 млрд долларов. На втором месте - уничтожение и кража сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, которым враг успешно торгует, переправляя Черным морем через Босфор, в Сирию и Иран", - рассказал аналитик АНТС Илья Несходовский.

Кроме этого, по словам эксперта, существенный ущерб нанесен аграрной инфраструктуре.

Суммарная вместимость разрушенных украинских зернохранилищ составляет 8.2 млн тонн, поврежденных - 3.25 млн тонн для одновременного хранения. Их восстановление оценивается в 1.33 млрд долларов.

Также, согласно исследованию, Херсонская область потеряла 92% оросительных систем, Запорожская - 70% систем, юг Днепропетровщины, Николаевщина - до 30% источников воды и оросительных систем. Только на Херсонщине потеряно 550-600 тыс. га оросительных земель. Вместе с Днепропетровской и Запорожской областями потери составляют 1.5 млн га.

Всего из-за войны 188 тыс кв. км украинских почв под риском повреждения и загрязнения. По состоянию на июль 2023 года в зоне боевых действий зафиксировано 298 тыс. га лесных и 1.438 тыс. га травяных пожаров. По предварительным подсчетам, 5,5 млн тонн загрязняющих веществ было выброшено в воздух в результате боевых действий в Украине.

Значительный ущерб нанесла блокада черноморских портов и ограничение экспорта зерна врагом.

"С первых дней полномасштабного вторжения Россия заблокировала украинские порты, манипулировала зерновым коридором, превращая пищу в оружие и шантажируя мир голодом", - отметила соучредитель Международного центра украинской победы, председатель правления Сети защиты национальных интересов АНТС Анна Гопко.