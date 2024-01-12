В Украине создана интерактивная карта вспышек африканской чумы свиней

Ассоциация "Свиноводы Украины" и Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей создали интерактивную карту случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Украине.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Свиноводы Украины".

На карте зафиксированы все случаи заболевания, начиная с 2012 года.

"С помощью АЧС-карты производители свинины будут постоянно иметь доступ к обновленной статистике вспышек этого заболевания. Смогут отслеживать географию распространения вируса и ориентироваться в эпизоотической ситуации в отрасли", - указано в сообщении ассоциации.

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Согласно данным интерактивной карты, в Украине в 2023 году зарегистрировано 38 случаев АЧС, из которых в 12 случаях это были 129 диких животных, 21 случай - в хозяйствах (175 животных), три случая - в частном секторе на коммерческих фермах или в фермерских хозяйствах (253 животных), также были выявлено 11 инфицированных объектов. В течение года 23 карантинных режима были отменены.

В то же время годом ранее в Украине было зафиксировано 10 вспышек АЧС, из которых три - в хозяйствах, по два случая - в дикой природе и в частном секторе, коммерческих фермах, фермерских хозяйствах. Инфицированные объекты выявлялись трижды.

В довоенном 2021 году в Украине зафиксировали 16 вспышек АЧС, из которых шесть - в частном секторе, коммерческих фермах, фермерских хозяйствах, по трем случаям - в дикой природе и в хозяйствах. Инфицированные объекты выявлялись четырежды.

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Ознакомиться в интерактивной картой вспышек АЧС в Украине можно по ссылке.