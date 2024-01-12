Отмена праздничных дней во время войны больше не является важным для экономики - Нацбанк

Отмена праздничных дней после начала войны немного притормозила падение экономики Украины в 2022 году, но на сегодня этот фактор не является важным для экономики.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это был тот фактор, который обусловил снижение негативного эффекта на ВВП 2022 года. Поэтому сейчас он не является каким-то определяющим и важным", - сказал он.

Представитель Нацбанка добавил, работа в праздничные дни касается прежде всего государственного сектора.

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"Если посчитать механистически, то праздничные дни, которые сейчас не празднуются, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней", - отметил он.

В то же время нельзя сказать, что именно на такую сумму, на такой уровень увеличивается ВВП.

"Потому, что определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например, сфера обслуживания", - пояснил Сергей Николайчук.

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Поэтому, по его словам, бизнес волен определять график своей работы самостоятельно.

"И не все компании на самом деле придерживаются установленных государством правил", - отметил представитель Нацбанка.