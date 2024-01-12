Бизнес продолжает настаивать на рисках Нацстратегии доходов - заявление

Национальная стратегия доходов содержит ряд предложений, которые значительно ухудшают условия ведения бизнеса в Украине.

Об этом говорится в заявлении Украинского Совета Бизнеса, в состав которого входит 112 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, членами которых являются 28000 предприятий.

"Национальная стратегия доходов содержит ряд предложений, которые значительно ухудшают условия ведения бизнеса в Украине, и формирует стимулы для превращения украинской юрисдикции в серую зону, где нет стимулов для поступления внешних инвестиций и для развития бизнеса", - говорится в заявлении.

Отмечается, что предоставление полномочий ГНС накладывать арест на счета (имущество) и блокировать их до полного погашения налогового долга без решения суда имеет значительные коррупционные риски и нарушает принцип презумпции невиновности.

Реклама:

Отмена упрощенной системы налогообложения для аграрного сектора - при текущих условиях такая инициатива приведет к уменьшению поступлений бюджетов всех уровней, а не увеличению, считает бизнес. Сейчас производство большинства сельхозкультур является абсолютно убыточным из-за значительного подорожания морской логистики. В послевоенные времена отмена упрощенной системы приведет к потере украинскими фермерами конкурентоспособности, если они не получат аналогичных условий по дотациям, как в странах ЕС (от 250 евро на гектар земель в обработке).

Внедрение прогрессивной шкалы ставок НДФЛ - это предложение бизнес называет контрпродуктивным. Ее реализация приведет к уменьшению стимулов к труду, усложнению администрирования налогов и нарушению принципа справедливости, увеличению "тени".

Критикуется также усложнение условий для упрощенной системы налогообложения вместо упрощения общей системы налогообложения. Значительное количество субъектов хозяйствования, находящихся на упрощенной системе налогообложения, выбрало этот путь именно для возможности простого ведения бизнеса и администрирования, поскольку сложность налогового законодательства и значительные риски общей системы налогообложения их не привлекает.

Реклама:

Есть замечания к сужению сферы применения упрощенной системы налогообложения путем исключения юридических лиц, увеличение эффективных ставок налогов до уровня общего режима (19,5%) с одновременным усложнением процедур соблюдения налогового законодательства, учета и отчетности. Это приведет к массовому переходу малого и микробизнеса в неформальный сектор и смене резидентства предпринимателей.

Повышение акцизов на топливо - будет способствовать росту логистических затрат всей экономики и существенному повышению цен для граждан и бизнеса, что сделает украинскую продукцию более дорогой и менее конкурентоспособной на мировом рынке, в том числе из-за сложности логистических путей из-за войны.

Кроме того, бизнес негативно воспринимает содержание органами ГНС полного доступа к информации об объеме и обороте средств всех налогоплательщиков, в том числе и физических лиц, на их счетах в банках (без решения суда и уголовных производств). Отмечается. что это противоречит практике ЕС, создает значительные коррупционные риски и приведет к нарушению приватности.

Отмечается, что авторы стратегии сконцентрировали усилия исключительно на повышение доходов бюджета, без оценки потерь роста экономики.

По мнению украинского бизнеса, сверхсложное и недружественное к бизнесу налоговое законодательство неспособно обслуживать ослабленную войной экономику и способствовать быстрому экономическому восстановлению.

Расширение дискреционных полномочий контролирующих органов, усложнение администрирования спровоцирует еще более агрессивную модель взаимодействия органов ГНС с налогоплательщиками.

Нацстратегия создает очередное перераспределение организационной структуры и штатных расписаний. Подобный подход не обеспечит доверия к контролирующим органам.

"Нацстратегия была наработана без привлечения представителей бизнеса и профессиональной оценки рисков. Применение/реализация таких подходов приведет к увеличению коррупции, угнетению экономического восстановления и тенизации экономики, и еще большей потере экономически активных граждан. Следовательно, ряд пунктов Стратегии требует пересмотра", - говорится в заявлении.