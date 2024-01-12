Товарооборот Украины в прошлом году составил почти 100 млрд долларов: экспорт существенно ниже импорта

В 2023 году в Украину импортировали товароров на 63,5 миллиарда долларов и экспортировали – на сумму 36 миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Облагаемый импорт составил 52,6 млрд долл., что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-декабре 2023 года составила 0,49 долл./кг, что на 38% больше, чем за 2022 год.

Больше всего в Украину импортировали товаров:

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Китай - 10,4 млрд долл.;

Польша - 6,6 млрд долл.;

Германия - 4,9 млрд дол.

Экспортировала Украина больше всего к:

Польши - на 4,7 млрд долл.;

Румынии – на 3,7 млрд долл.;

Китая – на 2,4 млрд дол.

Две трети (65%) в общих объемах ввезенных в январе-декабре 2023 года товаров составили следующие категории:

машины, оборудование и транспорт - 19,8 млрд долл (от таможенного оформления бюджет получил 141,7 млрд грн или 31% поступлений таможенных платежей);

продукция химической промышленности - 11 млрд долл (от таможенного оформления бюджет получил 74,8 млрд грн или 16% поступлений таможенных платежей);

топливно-энергетические товары — 10,3 млрд долл (в бюджет уплачено 103,4 млрд грн или 23% поступлений таможенных платежей).

Больше всего из Украины экспортировали:

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продовольственные товары - 21,8 млрд долл;

металлы и изделия из них - 3,9 млрд долл;

машины, оборудование и транспорт – 2,9 млрд долл.

Гостаможслужба

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплатили 559,2 млн грн.

Напоминаем:

Согласно данным Нацбанка, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами за 11 месяцев 2023 года достигло $34,11 млрд, в том числе товарами - $25,74 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2022 суммарный дефицит вырос на 58,9%, в том числе торговли товарами – почти в 2,2 раза.