Цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли после того, как Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения группировки на корабли в Красном море.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,36 долл (1,76%), до 78,78 долл за баррель. Днем ранее Brent подорожала на 0,61 долл (0,8%), до 77,41 долл за баррель.

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Февральские фьючерсы на WTI в настоящее время дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 1,34 долл (1,86%), до 73,36 долл за баррель. За прошедшую сессию контракт подорожал на 0,65 долл (0,9%), до 72,02 долл за баррель.

Цена на WTI не опускается ниже уровня долгосрочной поддержки, проходящей около отметки 70 долл за баррель, с начала 2024 года.

Что повлияло на цены

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Основная причина – геополитическая неопределенность вокруг расширяющегося конфликта между Израилем и ХАМАС, а также связанные с ним атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, на корабле в Красном море, отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Хуситы провели масштабную атаку на корабле дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море из соображений безопасности.

В ответ военные США и союзников нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

Экономическая правда