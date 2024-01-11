В МВФ оценивают возможную конфискацию замороженных российских активов

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В МВФ считают, что решение о конфискации российских активов должны принимать сами страны, где размещены замороженные средства РФ, и следят за дискуссиями, чтобы оценить возможное влияние таких решений на международную финансовую систему.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, пишет "Укринформ".

"Во-первых, должна сказать, что любые решения, связанные с конфискацией российских активов или наложением налогов на долю в этих активах, должны приниматься на уровне соответствующих органов власти стран (где размещены замороженные активы РФ - ред.)", - ответила представитель Фонда.

По словам Козак, МВФ следит за текущими дискуссиями, чтобы оценить "потенциальные экономические последствия для любой из стран-членов Фонда или последствия для международной валютной системы".

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Козак добавила, что оценки МВФ будут зависеть от того, какие конкретные действия будут приниматься со стороны этих стран.

Напомним:

Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины и выразил надежду, что в течение 2024 года удастся принять единые правовые рамки для этого.

Перед этим сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.

Экономическая правда