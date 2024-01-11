Регулятор утвердил инвестплан "Укрэнерго" на 4,4 миллиарда: куда направят средства

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Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила инвестпрограмму "Укрэнерго" на 2024 год на уровне около 4,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На втором году полномасштабной войны - это первая инвестпрограмма компании, реализацию которой планируется направить не только на восстановление после российских атак, но и на развитие энергетической инфраструктуры.

В прошлом году "Укрэнерго" было вынуждено перераспределять средства, предусмотренные на капитальное строительство, модернизацию и закупку основных средств, в первую очередь на восстановление подстанций после российских обстрелов и строительство защиты объектов", - пояснили в компании.

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Отмечается, что в этом году более 60% средств инвестпрограммы планируют направить на строительство новых объектов в энергосистеме.

"В частности, это новая мощная линия электропередачи, которая будет способствовать значительному увеличению пропускной способности для торговли электроэнергией с Румынией и усилит надежность питания Одесской области", - говорится в сообщении.

Также среди планов госкомпании в этом году - начать работы над увеличением надежности системы передачи в северных и западных регионах.

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"Еще одной особенностью этого года являются источники финансирования новых проектов, предусмотренных инвестпрограммой. Преимущественно это тарифные средства "Укрэнерго", - добавили в компании.

Экономическая правда