Таможни Украины и Молдовы запустили совместный контроль на железной дороге в пункте пропуска "Кучурган-Новосавицкое"

Представители таможенных и пограничных органов Украины и Молдовы запустили совместный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Новосавицкое" для железнодорожного сообщения.

Об этом сообщает Гостаможслужба Украины 11 января.

"Представители таможенных и пограничных администраций обеих стран подписали Акт о готовности пункта пропуска для железнодорожного сообщения "Кучурган - Новосавицкое" к внедрению совместного контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение совместного контроля в пунктах пропуска с сопредельными странами является одной из приоритетных задач Гостаможслужбы в ближайшей перспективе.

Реклама:

"Ведь это будет способствовать ускорению перемещения товаров и транспортных средств через границу", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В начале полномасштабного вторжения указанный пункт пропуска был закрыт распоряжением Кабинета министров Украины.

Реклама:

Работу пункта "Кучурган - Новосавицкое" возобновили прошлой осенью именно благодаря проекту, который предусматривает одновременное проведение контрольных мероприятий службами сопредельных стран.