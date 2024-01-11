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Нацбанк в прошлом году получил почти миллиард по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков

Четверг, 11 января 2024, 16:52 - Анастасия Жарикова

Национальный банк за 2023 год получил 938,3 миллионов гривен на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор указал, что больше всего средств поступило от реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам – 480,7 млн грн.

Также задолженность по предоставленным Нацбанком кредитам рефинансирования погашена за счет:

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  • обращение взыскания на недвижимое и движимое имущество поручителя неплатежеспособного банка во внесудебном порядке путем его продажи – 298,6 млн грн;
  • реализации в пределах исполнительного производства или процедуры банкротства заложенного недвижимого имущества поручителей или приобретение в собственность Национального банка непроданного имущества – 93,1 млн грн;
  • других источников погашения задолженности – 65,9 млн грн.

В НБУ добавили, что начиная с 2015 года, в общей сложности вернули 19,2 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков. По состоянию на 1 января 2024 года ее остаток составляет 37,2 млрд грн.

Для возврата задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, которые выводятся Фондом гарантирования вкладов физических лиц с рынка, в судах разных инстанций по искам НБУ продолжается рассмотрение 6 дел к имущественным поручителям об обращении взыскания на имущество, 13 дел – о банкротстве имущественных поручителей, а также 8 дел – с требованиями к финансовым поручителям.

Экономическая правда

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НБУ банки задолженность
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