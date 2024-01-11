НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственной электроэнергии компанией, связанной с Коломойским

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему завладения электроэнергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Убытки составляют более 716 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подозрение получили лицо, организовавшее сделку, бывший чиновник "Укрэнерго", председатель правления банка и директор частной компании.

По данным следствия, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупила у ЧАО "НЭК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн.

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"Несмотря на имеющуюся задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры", - подчеркнули правоохранители.

В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств "ПриватБанка" (олигарха Игоря Коломойского).

Зато "Укрэнерго" деньги за поставленную электроэнергию так и не получило. Когда же обратилось к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получило отказ.

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На средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложили арест.

Также в порядке международного сотрудничества заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.

При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем направления в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.

Также с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО "НЭК "Укрэнерго", НАБУ передало НКРЭКУ предложения о внесении изменений в отдельные положения Правил рынка, которые регулятор поддержал.

НАБУ

Экономическая правда