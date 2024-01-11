НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственной электроэнергии компанией, связанной с Коломойским
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему завладения электроэнергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Убытки составляют более 716 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Подозрение получили лицо, организовавшее сделку, бывший чиновник "Укрэнерго", председатель правления банка и директор частной компании.
По данным следствия, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупила у ЧАО "НЭК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн.
"Несмотря на имеющуюся задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры", - подчеркнули правоохранители.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств "ПриватБанка" (олигарха Игоря Коломойского).
Зато "Укрэнерго" деньги за поставленную электроэнергию так и не получило. Когда же обратилось к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
На средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложили арест.
Также в порядке международного сотрудничества заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем направления в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.
Также с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО "НЭК "Укрэнерго", НАБУ передало НКРЭКУ предложения о внесении изменений в отдельные положения Правил рынка, которые регулятор поддержал.
Экономическая правда