Brexit уже стоил Британии более 160 млрд евро

Мэр Лондона, лейборист Садик Хан заявил, что выход Великобритании из Евросоюза уже привел к сокращению размера ее экономики на 6%, что составляет 140 млрд фунтов (более 162 млрд евро).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Глава столицы Соединенного Королевства представил исследование, согласно которому экономика Великобритании стала на 162 миллиарда евро меньше, чем была бы, если бы страна осталась в ЕС.

Независимый анализ, проведенный Cambridge Econometrics по заказу мэрии, свидетельствует о том, что объем национальной экономики на шесть процентов меньше, чем был бы, если бы Лондон остался в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

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Оценка консалтинговой компании основывается на экономическом моделировании, если бы страна не проголосовала за выход.

Также было подсчитано, что Соединенное Королевство имеет на 1,8 миллиона рабочих мест меньше (падение на 4,8%), чем оно имело бы в противном случае.

"Сейчас очевидно, что Brexit не работает. Жесткий вариант Brexit, который мы получили, тянет нашу экономику вниз и повышает стоимость жизни", – сказал Хан в своем заявлении, опубликованном перед речью, которую он должен произнести позже в четверг.

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В своем выступлении мэр Лондона выступит за более открытые дебаты о недостатках выхода из ЕС и потенциальных преимуществах возвращения к единому рынку.

Его позиция неудобна для лидера лейбористов Кира Стармера, который ранее выступал против Brexit, но теперь пообещал сделать так, чтобы выход из ЕС работал.

Стармер исключил присоединение к единому рынку или таможенному союзу в рамках ЕС, но настаивает на том, что Британия может заключить "гораздо лучшее" для себя соглашение, следуя стандартам ЕС в сферах охраны окружающей среды, труда и пищевых продуктов.

В отчете утверждают, что экономические убытки будут продолжаться, если Великобритания останется за пределами единого рынка, а реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) к 2035 году будет примерно на 311 миллиардов фунтов (10,1 процента) ниже, чем она была бы в противном случае.

Напоминаем:

Ранее опрос показал, что большинство британцев поддержали бы возвращение Соединенного Королевства в единый рынок ЕС.

Другие опросы за последние месяцы также показали, что большинство британцев сейчас считают Brexit ошибкой. Данные за 2022 год показали рекордные показатели иммиграции в Британию, вдвое больше, чем в год перед Brexit.

Перед этим президент Еврокомиссии на вопрос, считает ли она, что Великобритания сможет когда-нибудь снова присоединиться к ЕС, отметила, что это дело для следующего поколения: "Я постоянно говорю своим детям: вы должны это исправить. Мы все испортили, вы должны это исправить".