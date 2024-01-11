Россияне планируют построить на оккупированной Луганщине шесть всероссийских свалок

Несмотря на то, что за последние полтора года на оккупированной Луганщине не осуществляется утилизация мусора, оккупанты планируют там построить еще и шесть свалок, на которые будут свозить мусор со всей России.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Обещают за шесть лет построить в так называемой "лнр" шесть всероссийских свалок", - отметил он.

При этом глава ОВА подчеркнул, что населенные пункты оккупированной Луганской области последние полтора года страдают от мусора, поскольку его никто не вывозит. Оккупанты выделили лишь 375 миллионов рублей на разработку проектов утилизации мусора.

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"Не на ликвидацию стихийных свалок, пока только на проекты", - отметил Лысогор.

Напоминаем:

В августе 2023 года в ЛОВА сообщали, что города Луганской области, оккупированные в 2022 году, тонут в мусоре. Мусор из кварталов не вывозится месяцами. Населенные пункты превращаются в свалки.

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Как объясняли оккупанты, причина заключается в том, что контейнеры и мусоровозы можно получить только от единственного поставщика - российского экологического оператора. Но тот пока не может справиться с объемами заказов.