"Укргидроэнерго" готовит иски к РФ за разрушение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру

ЧАО "Укргидроэнерго" начало работу по подаче судебных исков к Российской Федерации с целью привлечения к ответственности за целенаправленные атаки на инфраструктуру, включая уничтожение Каховской ГЭС.

Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас компания привлекла две юридические компании для разработки стратегии арбитража.

Согласно сообщению, отбор компаний состоялся с помощью Pro Bono Платформы Секретариата Энергетического Сообщества (Energy Community). Две компании совместно обязались предоставить 375 часов юридической работы бесплатно.

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"Energy Community и "Укргидроэнерго" сотрудничают для координации стратегического и юридического сопровождения исков компании против России по возмещению инфраструктурного и коммерческого ущерба, вызванного военным вторжением в Украину", - отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия атаковала объекты "Укргидроэнерго" более 50 раз, что привело к потере около 2,5 тыс. МВт мощностей.

Напоминаем:

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6 июня россияне совершили очередной террористический акт - взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В результате, был нанесен значительный удар по энергетике Украины и экологии региона.

Только для преодоления последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета по состоянию на август 2023 года направили 4,3 миллиарда гривен.

Государство также выплатило 97 миллионов помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Из-за подрыва Каховской ГЭС было потеряно более 11 тысяч тонн рыбы на 10 миллиардов.

Украина была вынуждена осуществить строительство 150-километрового магистрального водопровода к населенным пунктам, которые потеряли доступ к питьевой воде.