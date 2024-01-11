НБУ предлагает обсудить возможность ограничить некритический импорт дополнительным налогообложением

В условиях риска сокращения международной поддержки, за счет которой финансируется высокий внешнеторговый дефицит в условиях войны, стоит рассмотреть возможности ограничения некритического импорта, прежде всего за счет фискальных рычагов,

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью "Интерфакс-Украина".

"По нашему мнению, это следовало бы рассмотреть как одну из мер, чтобы как скорректировать внешние торговые балансы, так и усилить способность государства в фискальной сфере, если такие ограничения реализовывать за счет дополнительного налогообложения некритического импорта", - сказал он.

Николайчук отметил, что высокий торговый дефицит в условиях военного положения является логическим следствием разрушения производственных мощностей, логистических трудностей и, соответственно. В таких условиях является нормальным стремление компенсировать продукцию отечественных производителей импортной.

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Вместе с тем он выразил мнение, что такой дефицит не представляет угрозы экономике страны, пока есть возможность финансировать его за счет международной финпомощи.

Однако в случае отсутствия таковой или существенного ее сокращения обеспечение экономики импортируемой продукцией за счет международных резервов будет довольно ограниченным.

"Соответственно ситуация будет решаться за счет определенной макроэкономической коррекции, за счет существенного сокращения потребления. Украина и в мирные времена проходила несколько раз через подобную коррекцию, и понятно, что в условиях войны мы будем прилагать все усилия, чтобы избежать такого сценария, поскольку это может существенно подорвать и нашу обороноспособность, и потенциал экономики", - пояснил он необходимость дополнительных фискальных мер в таком сценарии.

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Николайчук отметил, что ограничение внутреннего потребления путем ослабления курса нацвалюты в условиях военной экономики является контрпродуктивным методом, с помощью которого, в случае негативного сценария, проблему решить не удастся.

"В условиях войны должны четко приоритезировать расходы экономики, на какие цели они идут. Делать это с помощью курсовой политики точно не получится. Для этого нужно использовать фискальные рычаги, например можно дифференцировать таможенные тарифы. В качестве крайней меры вводить определенные ограничения на некритический импорт или достаточно ограничительные пошлины на такую продукцию", - считает замглавы НБУ.

Говоря о решении проблемы высокого торгового дефицита в среднесрочной перспективе, он назвал выходом налаживание новых логистических маршрутов, расширение способности поставлять экспортную продукцию на внешние рынки и налаживание производства внутри страны, "что, конечно, намного проще будет делать при снижении рисков безопасности".

Напоминаем:

Согласно данным Нацбанка, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами за 11 месяцев 2023 года достигло $34,11 млрд, в том числе товарами - $25,74 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года суммарный дефицит вырос на 58,9%, в том числе торговли товарами - почти в 2,2 раза.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года правительство резко ограничило импорт путем введения перечня критического импорта, однако впоследствии неоднократно его расширяло, а затем полностью отменило для товаров, сохранив ограничения только для части услуг.