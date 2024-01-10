В Кривом Роге из-за серьезной аварии часть районов без света - Вилкул
Среда, 10 января 2024, 19:50 -
В Кривом Роге серьезная авария по энергетике - без света Долгинцевский и часть других районов. Водоснабжение и часть котельных переходят на генераторы.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"Серьезная авария по энергетике. Без света Долгинцевский и часть других районов. Водоснабжение переходит на генераторы, будет временный провал давления. Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают", - написал он.
Экономическая правда
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