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В Кривом Роге из-за серьезной аварии часть районов без света - Вилкул

Среда, 10 января 2024, 19:50 - Алексей Павлыш

В Кривом Роге серьезная авария по энергетике - без света Долгинцевский и часть других районов. Водоснабжение и часть котельных переходят на генераторы.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Серьезная авария по энергетике. Без света Долгинцевский и часть других районов. Водоснабжение переходит на генераторы, будет временный провал давления. Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают", - написал он.

Экономическая правда

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энергетика
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