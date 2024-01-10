Twitch сокращает 35% своего штата – Bloomberg

getty images

Стриминговый сервис Twitch сокращает 35% своего штата (около 500 сотрудников) - бизнес сервиса остается убыточным и спустя девять лет после его покупки интернет-гигантом Amazon.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора Twitch Дэна Кленси.

Сокращения происходят на фоне опасений по поводу убытков Twitch и ухода из компании нескольких топ-менеджеров. В последние годы Twitch уделяет больше внимания рекламе.

"Спустя девять лет, после того как Amazon купил Twitch, бизнес сервиса остается убыточным", - пишет агентство со ссылкой на источники, которые говорили на условиях анонимности.

Реклама:

Руководство Twitch ранее заявило, что содержание крупномасштабного веб-сайта, поддерживающего 1,8 млрд часов онлайн-видеоконтента в месяц, обходится чрезвычайно дорого.

В 2023 году Twitch уже провел два раунда увольнений, сократив более 400 должностей в рамках масштабного сокращения рабочих мест в Amazon.

В декабре 2023 года гендиректор Twitch объявил о прекращении деятельности сервиса в Южной Корее из-за "непомерно высоких" расходов на его поддержку, которые почти в десять раз превышают расходы в других регионах.

Реклама:

Также в последние месяцы 2023 года о своем уходе из Twitch объявили несколько топ-менеджеров, в частности директор по продуктам, директор по работе с клиентами и директор по контенту.

Экономическая правда