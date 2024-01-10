Кабмин расширил штат Госэнергонадзора для расследований бытовых аварий с газом

Кабинет министров обязал Государственную инспекцию энергетического надзора утвердить новую структуру штатного расписания, в которой предусмотреть должности, основными обязанностями которых станет надзор на рынке природного газа.

Об этом говорится в правительственном постановлении от 3 января 2024 года №1 "Некоторые вопросы оптимизации деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере государственного энергетического надзора (контроля) на рынке природного газа", обнародованном на "Правительственном портале".

Согласно документу, Госэнергонадзор в течение не более 60 дней обязан утвердить новую структуру штатного расписания, сметы и заполнить не менее 30% новых должностей, основными должностными обязанности которых будет осуществление контроля на рынке природного газа.

В частности, Госэнергонадзор должен начать реализацию государственной политики по проведению технического расследования обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту.

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"Министерству энергетики в двухмесячный срок со дня вступления в силу этого постановления разработать и утвердить правила технической эксплуатации систем газоснабжения, которые будут определять, в частности, требования к субъектам хозяйствования, выполняющим работы по техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов коммунально-бытовых объектов, жилых и общественных зданий", - говорится в документе.

Министерству экономики поручено в двухмесячный срок со дня вступления в силу указанного документа разработать и утвердить правила по вопросам обеспечения безопасности и здоровья работников при эксплуатации систем газоснабжения, а также признать утратившими силу Правила безопасности систем газоснабжения, утвержденные приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 15 мая 2015 года №285.

Напоминаем:

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Ранее за некачественное выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению повреждений внутридомовых систем газоснабжения и дворовых газопроводов, осуществляемых за счет эксплуатационных расходов, ответственность несли газоснабжающие и газотранспортные организации.

На эти организации также была возложена ответственность за вред, причиненный жилому помещению и имуществу потребителя, а также его жизни, здоровью и окружающей среде.

Эти положения утратили силу в 2016 году.

Законодательство переложило ответственность за надлежащее содержание внутренних газовых сетей исключительно на их владельцев. В частных жилых домах - на их хозяина.

ТО внутридомовых сетей проводится на договорной основе любой специализированной организацией, имеющей разрешение на такие работы, и исключительно за счет хозяина дома.