Расходы на мобильные приложения в мире в прошлом году достигли рекордных $170 миллиардов

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В прошлом году потребительские расходы на мобильные приложения выросли на 3% по сравнению с 2022 годом, до рекордных 171 млрд долл в App Store, Google Play и других магазинах приложений для Android. Главным драйвером роста стал TikTok.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на ежегодный отчет "State of Mobile" ("Состояние мобильных приложений") поставщика аналитических данных data.ai.

Отмечается, что растущая часть этих общих потребительских расходов приходится на приложения, а не на мобильные игры, частично благодаря успеху TikTok. Однако количество загрузок приложений в прошлом году не изменилось и составило 257 миллиардов, что лишь на 1% больше, чем в 2022 году.

"В 2022 году непрерывный рост экономики приложений остановился после ковидного спада, поскольку потребительские расходы нормализовались, а в условиях рецессии экономики все больше людей затягивали кошельки. Подсчеты даже предполагали, что потребительские расходы могли замедлиться и в магазине приложений Apple App Store, но точных цифр получить не удалось, поскольку доля Apple от транзакций больше не составляет фиксированных 30% во всем мире.

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В прошлом году ситуация снова начала двигаться в положительном направлении", - пишет издание.

Потребительские расходы на неигровые приложения в 2023 году выросли на 11% по сравнению с 2022 годом и достигли 64 млрд долл - TikTok стал лидером в этом направлении.

В прошлом году расходы на эту платформу для создания коротких видеороликов достигли нового рубежа в более 10 миллиардов долларов за весь период существования, став первым неигровым приложением, которое сделало это. В этом году data.ai прогнозирует, что потребительская монетизация в социальных приложениях вырастет на 150% до 1,3 млрд долл.

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С другой стороны, в 2023 году более 1 500 приложений и игр генерировали более 10 миллионов долларов ежегодно, тогда как 219 превысили 100 миллионов долларов, а 13 - 1 миллиард долларов. Четыре новых приложения достигли 1 миллиарда долларов за год, в частности Royal Match, Google One, Max и Gardenscapes.

При этом развитие генеративного ИИ способствовало росту потребительских расходов в прошлом году. Рынок приложений genAI расширился в 7 раз, что привело к появлению новых возможностей для потребителей, таких как чат-боты и генераторы искусства с ИИ.

С точки зрения потребительских расходов, лучшие приложения включали ChatGPT, Ask AI и Open Chat. Data.ai отмечает, что популярность приложений с искусственным интеллектом была "достаточно глобальной", но этот жанр не вошел в число прорывных в Китае, Японии, Саудовской Аравии и Турции.

Чтобы воспользоваться потребительским спросом, более 4 000 приложений добавили слово "чат-бот" в свои описания, а более 3 500 добавили "gpt", как обнаружил data.ai. Кроме того, в 2023 году было запущено 2 500 приложений со словом "чат-бот" в описании - это почти вдвое больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Кроме собственно приложений с искусственным интеллектом, в 2023 году хорошо себя зарекомендовали и другие приложения, внедряющие функции искусственного интеллекта.

По данным data.ai, количество загрузок 20 приложений, которые добавили такие функции, выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. В 13 из 20 (65%) также наблюдался положительный рост.

Экономическая правда