Эксперты Давоса впервые поставили дезинформацию на первое место среди мировых рисков
Дезинформация и ложная информация впервые возглавили список самых больших краткосрочных глобальных рисков в мире.
Об этом говорится в опубликованном 10 января Докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum).
Доклад был составлен на основе опроса 1490 экспертов форума.
Составленный экспертами список самых больших краткосрочных глобальных рисков впервые возглавили дезинформация и ложная информация.
В перечне долгосрочных - на первые места вышли природные угрозы: изменения климата, потеря биоразнообразия, нехватка ресурсов.
Краткосрочные риски
53% опрошенных экспертов считают дезинформацию основными рисками, в частности в сфере "Технологии". По их оценкам, дезинформация будет представлять наибольший риск в течение ближайших двух лет.
"Дезинформация быстро поднялась в рейтингах на первое место за двухлетний период, и риск, вероятно, станет более острым по мере проведения выборов в нескольких странах в этом году", — говорится в докладе.
Эксперты отмечают, что распространение дезинформации больше не требует специальных навыков и может осуществляться при помощи искусственного интеллекта, что уже привело "к взрывному росту фальсифицированной информации и так называемого синтетического контента — от сложного голосового клонирования до поддельных веб-сайтов".
В новом докладе, дезинформация обогнала такие риски, как кибератаки и неблагоприятные последствия технологий искусственного интеллекта.
Также в список краткосрочных рисков вошли:
- экстремальные погодные условия;
- социальная или политическая поляризация;
- межгосударственные вооруженные конфликты;
- дефицит экономических возможностей;
- инфляция;
- вынужденная миграция;
- рецессия;
- загрязнения.
Доклад показал в большинстве негативное восприятие будущего мира в краткосрочной перспективе. В частности:
- 54% респондентов ожидают некоторой нестабильности и умеренного риска глобальных катастроф.
- 27% - ожидают большей турбулентности.
- 3% - ожидают, что глобальные катастрофические риски материализуются в краткосрочной перспективе.
- 16% прогнозируют стабильный или спокойный период.
Долгосрочные риски
Список долгосрочных рисков, которые рассматриваются в десятилетней перспективе, возглавили экологические риски.
В частности, эксперты опасаются:
- экстремальных погодных условий,
- критических климатических изменений,
- утраты биоразнообразия,
- коллапса экосистемы, нехватки природных ресурсов.
Дезинформация также присутствуют в этом списке, но находится лишь на пятой позиции.
Подчеркивается, что последствия пандемии COVID-19 и продолжающаяся война в Украине "выявили трещины в обществах, которые еще больше расширяются из-за эпизодических потрясений".
Тем не менее глобальная система оказалась "на удивление устойчивой", а широко ожидаемая рецессия в прошлом году так и не состоялась.
Напоминаем:
Ежегодный форум в Давосе пройдет с 15 по 19 января.
Год назад эксперты Давоса предупредили о новых угрозах миру, связанных с изменениями климата. Эти риски обошли привычные экономические и социальные.
Кроме того, в Докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом в январе 2023 года, отмечались военные действия в Украине, которые прервали возвращение к "новой нормальности" после пандемии COVID-19 и породили новые продовольственные и энергетические кризисы.