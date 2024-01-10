Эксперты Давоса впервые поставили дезинформацию на первое место среди мировых рисков

Дезинформация и ложная информация впервые возглавили список самых больших краткосрочных глобальных рисков в мире.

Об этом говорится в опубликованном 10 января Докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum).

Доклад был составлен на основе опроса 1490 экспертов форума.

Составленный экспертами список самых больших краткосрочных глобальных рисков впервые возглавили дезинформация и ложная информация.

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В перечне долгосрочных - на первые места вышли природные угрозы: изменения климата, потеря биоразнообразия, нехватка ресурсов.

Краткосрочные риски

53% опрошенных экспертов считают дезинформацию основными рисками, в частности в сфере "Технологии". По их оценкам, дезинформация будет представлять наибольший риск в течение ближайших двух лет.

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"Дезинформация быстро поднялась в рейтингах на первое место за двухлетний период, и риск, вероятно, станет более острым по мере проведения выборов в нескольких странах в этом году", — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что распространение дезинформации больше не требует специальных навыков и может осуществляться при помощи искусственного интеллекта, что уже привело "к взрывному росту фальсифицированной информации и так называемого синтетического контента — от сложного голосового клонирования до поддельных веб-сайтов".

В новом докладе, дезинформация обогнала такие риски, как кибератаки и неблагоприятные последствия технологий искусственного интеллекта.

Также в список краткосрочных рисков вошли:

экстремальные погодные условия;

социальная или политическая поляризация;

межгосударственные вооруженные конфликты;

дефицит экономических возможностей;

инфляция;

вынужденная миграция;

рецессия;

загрязнения.

Доклад показал в большинстве негативное восприятие будущего мира в краткосрочной перспективе. В частности:

54% респондентов ожидают некоторой нестабильности и умеренного риска глобальных катастроф.

27% - ожидают большей турбулентности.

3% - ожидают, что глобальные катастрофические риски материализуются в краткосрочной перспективе.

16% прогнозируют стабильный или спокойный период.

Долгосрочные риски

Список долгосрочных рисков, которые рассматриваются в десятилетней перспективе, возглавили экологические риски.

В частности, эксперты опасаются:

экстремальных погодных условий,

критических климатических изменений,

утраты биоразнообразия,

коллапса экосистемы, нехватки природных ресурсов.

Дезинформация также присутствуют в этом списке, но находится лишь на пятой позиции.

Подчеркивается, что последствия пандемии COVID-19 и продолжающаяся война в Украине "выявили трещины в обществах, которые еще больше расширяются из-за эпизодических потрясений".

Тем не менее глобальная система оказалась "на удивление устойчивой", а широко ожидаемая рецессия в прошлом году так и не состоялась.

Напоминаем:

Ежегодный форум в Давосе пройдет с 15 по 19 января.

Год назад эксперты Давоса предупредили о новых угрозах миру, связанных с изменениями климата. Эти риски обошли привычные экономические и социальные.

Кроме того, в Докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом в январе 2023 года, отмечались военные действия в Украине, которые прервали возвращение к "новой нормальности" после пандемии COVID-19 и породили новые продовольственные и энергетические кризисы.