Сеть OnePrice в этом году запускает направление продуктовых дискаунтеров

Ассоциация ритейлеров Украины

Сеть OnePrice планирует открыть первый продуктовый дискаунтер в Виннице 11 сентября.

Об этом сообщил владелец OnePrice Леван Паикидзе для Forbes.

Открытие первого OnePrice Club в формате hard-discounter состоится в Виннице на ул. Хмельницкое шоссе 145 Б.

Основным ассортиментом магазина будут продукты питания и товары повседневного потребления высокого качества по самым низким ценам".

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По словам Паикидзе, эта ниша в Украине только развивается.

Сеть OnePrice насчитывает 77 магазинов в Украине в формате dollar store. Также компания открыла свой 16-й магазин в Грузии.

Международное масштабирование OnePrice начал именно с Грузии из-за отсутствия большого количества конкурентных игроков, отметил владелец OnePrice. 70% товаров - это собственный импорт, доля которого постоянно растет, в то же время остальные 30% - местные поставщики, а также поставщики из Украины.

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Ритейлер OnePrice начал работу в Украине в 2018 году в Киеве. В магазинах продаются товары из Китая, а также товары украинских производителей. В каждом ассортимент насчитывает более 10 тыс товаров.

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