Славутич планирует полный переход на ВИЭ

Город Славутич первым в Украине намерен полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Об этом рассказал мэр города Юрий Фомичев в интервью liga.net.

"Мы имеем очень амбициозные планы по реновации [инфраструктуры]. Прежде всего с точки зрения сохранения энергии. Энергоэффективность - это для нас важно. Мы просто по-другому не выживем, если не будем снижать ежедневно потребление электроэнергии, тепловой энергии", - сказал он.

По словам Фомичева, у города уже есть имеем наработанный план и в ближайшее время он будет принят.

Реклама:

"Это план "Power Славутич" по переходу на 100% возобновляемые источники энергии во всей общине. Мы это можем сделать. И мне кажется, мы единственные в Украине, кто это готов внедрять", - добавил мэр города.

У города есть "амбициозный проект" на 6 млн евро, который предусматривает установку мини-ТЭЦ на древесине. Ее можно будет использовать для генерации электроэнергии для критической инфраструктуры в случае полного блэкаута.

"В марте 2022 года Славутич шесть суток был полностью без электроэнергии. Тогда велись активные боевые действия, Чернигову было несладко абсолютно. Но у нас нет газа в городе. Только на котельной подведен. И люди готовили еду во дворах. Но мы сохранили отопление, централизованное водоснабжение без электроэнергии. Потому что у нас есть когенерация, которая из газа делала электроэнергию.

Реклама:

Больница была обеспечена и связь немного поддерживали. То есть мы чему-то научились. Но понимаем: если не будет газа, то мы не выживем. И поэтому эта ТЭЦ должна работать на местном топливе, обеспечить электроэнергией критическую инфраструктуру и давать немного тепла", - сказал Фомичев.

Напоминаем:

Город Славутич является эксклавом Киевской области на территории Черниговской.

В конце марта 2022 года город оккупировали россияне, враг покинул Славутич за несколько дней.