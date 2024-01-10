Банки за 11 месяцев 2023 года заработали более 130 миллиардов: в топе государственные

За 11 месяцев 2023 года, с января по ноябрь, украинские банки заработали 130,5 миллиарда гривен, что вдвое больше, чем в аналогичный период в 2021 году до начала большой войны.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Отмечается, что количество банков сократилось и только 4 финучреждения из 63 получили убытки.

87% от общей прибыли (112,95 млрд грн) приходится на топ-10 банков. Сейчас в первую десятку входят 4 государственных банка, 4 - с иностранным капиталом и 2 - с частным.

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опендатабот

На 5 государственных банков приходится 61,5% общей прибыли. Из них 41,7% или 54,46 млрд грн заработал Приватбанк, который стабильно удерживает лидерство. Заработки Привата выросли вдвое к соответствующему периоду до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

опендатабот

Сейчас в Украине работает 14 банков с иностранным капиталом, которые в целом получили 32,8 млрд грн прибыли за 11 месяцев 2023 года. Для сравнения, это в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Неизменным лидером этой группы остается Райффайзен: 7,43 млрд грн за 11 месяцев 2023 года.

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17,47 млрд грн заработали банки с частным капиталом за 11 месяцев 2023 года. Это в 1,5 раза больше, чем доходы этой группы в 2021 году. Две трети от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ (6,69 млрд грн), и Универсал банк (monobank) - 4,95 млрд грн.

опендатабот

Экономическая правда