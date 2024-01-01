В Пакистане ощущают усиление инфляции

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Инфляция в Пакистане ускорялась второй месяц подряд в декабре, несмотря на рекордную стоимость заимствований, повышение цен на энергоносители и слабую валюту.

Об этом сообщает Bloomberg.

В 2023 году инфляция в Пакистане имела одни из самых высоких темпов роста в Азии, четвертый показатель для этого континента после Ливана, Сирии и Турции.

Согласно данным, опубликованным Пакистанским бюро статистики, потребительские цены выросли на 29,66% по сравнению с прошлым годом. Такой уровень роста цен противоречит мнению, которое высказывал Центральный банк Пакистана, удерживавший высокие учетные ставки, накануне того, как Международный валютный фонд дал согласие на выплату кредита в размере 700 миллионов долларов.

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В пакистанском Центробанке ожидают, что с умеренными международными ценами на сырьевые ресурсы в начале 2024 года, инфляция должна сократиться.

Власти Пакистана повысили налоги и цены на энергоносители, чтобы обеспечить выполнение программы помощи МВФ, эти шаги возложили дополнительное бремя на потребителей. В феврале правительство снизило розничные цены на бензин на 64 рупии (0,23 долл) за литр, чтобы отразить мировые цены на нефть после повышения ставок за последние 12 месяцев.

По официальным данным, цены на транспорт в декабре подскочили на 28,6% по сравнению с декабрем прошлого года, а стоимость продуктов питания выросла на 27,5%. Цены на жилье, воду, газ и электроэнергию выросли на 37,68%.

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Напомним:

Пакистан в сентябре провел переговоры с Россией по долгосрочному соглашению об импорте российской нефти - Пакистан стремится диверсифицировать свои источники энергии и справиться с высокими ценами на нефтепродукты.