Рынок земли открылся для юрлиц

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1 января 2024 года начинается новый этап внедрения закона "О рынке земли" - рынок открывается для юридических лиц. Также граждане получат право приобретать в собственность до 10 тыс га земли.

Об этом говорится в статье ЭП.

Рынок земли стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица - граждане Украины с ограничением 100 га.

Закон также запрещает покупать землю иностранцам: согласно закону, иностранцы смогут покупать украинские земли только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. Когда он состоится - не известно.

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21 декабря 2023 года Дмитрий Разумков с группой нардепов в Верховную Раду подали законопроект об отсрочке открытия рынка земли для юрлиц и повышении размера получения в собственность участков одним лицом. Депутаты хотят отложить введение этих норм до 1 января 2025 года.

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Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону

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Экономическая правда