С 1 января выросли налоги для ФЛП

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Налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) с 1 января выросли: это связано с увеличением минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Об этом говорится в статье ЭП.

К "минималке", в частности, привязаны предельные размеры дохода для ФЛП.

С 1 января 2024 года лимиты для ФЛП будут такими:

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годовой доход для плательщиков первой группы (167 минимальных зарплат) – 1,185 млн грн;

для второй группы (834 минимальные зарплаты) – 5,921 млн грн;

для третьей группы (1 167 минимальных зарплат) – 8,285 млн грн.

В случае превышения этих лимитов ФЛП автоматически переводится на другую группу или на общую систему налогообложения.

ФЛП первой группы платят единый налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных (с 1 января – 302,3 грн), второй группы – 20% от минимальной зарплаты (1 562 грн). Фактические ставки налога могут быть меньше, их размер устанавливает местная власть.

В то же время для ФЛП третьей группы ставки не будут меняться: 5% – для неплательщиков НДС, 3% – для плательщиков НДС.

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ФЛП также платят ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты. С 2024 года размер ЕСВ для отчислений предпринимателями возрастает до 1 562 грн с января и 1 760 грн – с апреля.

Напомним:

Со вступлением в силу закона о госбюджете-2024 в Украине с 1 января 2024 года выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум.

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Экономическая правда