Эксперты прогнозирует снижение цен на аренду квартир в одном из районов столицы из-за ремонта метро

Закрытие столичного метрополитена на участке "Теремки" - "Демеевская" на ремонт приведет к кратковременному падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе.

Такой прогноз дают эксперты портал недвижимости ЛУН, передает "Интерфакс-Украина".

"В краткосрочной перспективе те, кто сейчас ищут квартиру в аренду, будет меньше брать во внимание этот район. Падение спроса может привести к снижению цен на аренду, однако вряд ли существенно и надолго", – рассказал Chief brand and Business officer ЛУН Денис Судилковский.

Он подчеркнул, что Голосеевский район – один из самых густонаселенных в столице, и приостановка работы метро повлечет существенное увеличение заторов в районе.

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Поэтому, по словам Судилковского, в краткосрочной перспективе приостановка работы метро окажет некоторое влияние на спрос и цены аренды.

Однако в долгосрочной полгода ремонтных работ повлияют на цены не существенно и после возобновления работы метрополитена цены восстановятся.

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Движение поездов между станциями "Теремки" - "Демеевская" остановили в пятницу из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей.

Восстановительные работы на аварийном участке по предварительным данным, могут длиться до шести месяцев, проводить их будут на поверхности.

По данным КГГА, от "Теремков" до "Лыбедской" сейчас курсируют 55 автобусов и 15 троллейбусов. В течение ближайших часов количество наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, будет увеличено до 77 автобусов и 20 троллейбусов.