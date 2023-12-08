В Украине рекордный спрос на подержанные автомобили: топ-10 моделей ноября

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В ноябре украинцы купили рекордное с августа прошлого года количество импортированных подержанных авто - более 21,7 тыс подержанных легковушек.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

При этом, по сравнению с октябрем 2023 года, регистрации таких авто увеличились на 3%.

А относительно показателя ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%.

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Прошломесячное пополнение автопарка страны подержанными авто стало крупнейшим за последние 16 месяцев, подчеркнули в ассоциации.

Сообщается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 44%.

Далее следуют: дизельные - 31%; электромобили - 16%; авто с ГБО - 6%; гибриды - 3%.

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В то же время лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf (1511 ед).

Также в топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Renault Megane - 1261 ед;

Skoda Octavia - 894 ед;

Volkswagen Passat - 728 ед;

Nissan Leaf - 515 ед;

Volkswagen Tiguan - 466 ед;

Audi A4 - 421 ед;

Nissan Qashqai - 419 ед;

Ford Focus - 403 ед;

Audi Q5 - 399 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 191 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что в 3,5 раза больше реализации новых авто за тот же период, резюмировали в ассоциации.

Экономическая правда