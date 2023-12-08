Находящаяся под санкциями российская "Северсталь" заключила контракт с Китаем на поставку оборудования

Российская "Северсталь" находящаяся под санкциями Запада, заключила в Китае контракт на поставку оборудования для строительства нового комплекса железорудных окатышей.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на сообщение компании.

Российская сторона не называет, с кем именно были заключены контракты, говоря лишь о "китайских партнерах".

Отмечается, что "Северсталь" в 2026 году хочет построить на базе Череповецкого комбината комплекс по производству железорудных окатышей мощностью 10 миллионов тонн в год стоимостью около 97 миллиардов рублей.

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Поставку основного технологического оборудования планирует осуществлять из КНР.

Первые поставки оборудования планируются в четвертом квартале 2024 года. Строительство нового цеха начнется в январе 2024 года.

Напоминаем:

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"Северсталь" находится под различными санкциями сразу нескольких стран.

В частности, Алексей Мордашов, председатель совета директоров и владелец 77% акций АО "Северсталь менеджмент" - управляющей компания ПАО "Северсталь", находится под санкциями США и ЕС.

Одновременно под санкции попали связанные с Мордашовым компании, в том числе "Северсталь".

Кроме того, "Северсталь" находится под санкциями Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Украины.

В апреле 2022 года Польша арестовала имущество "Северстали", на общую сумму 140 млн злотых (около 33 млн долларов).

23 марта 2022 года, после введения санкций, компания не смогла выплатить купон в размере 12,6 млн долларов по евробондам. "Северсталь" стала первой российской компанией, допустившей технический дефолт по евробондам.