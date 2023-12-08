На миллиард долларов ежемесячно: ЕС до сих пор импортирует 50% российского сжиженного газа

Через почти два года после полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны продолжают импортировать российский арктический сжиженный природный газ в рекордных объемах.

Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и коалиции Business4Ukraine, пишет Нighnorthnews.

"В отличие от Соединенных Штатов, ЕС до сих пор не вводил никаких санкций в отношении импорта СПГ. В результате ЕС остается пунктом назначения для 50 процентов российского экспорта СПГ и ежемесячно направляет в РФ более 1 миллиарда долларов", - отмечается в отчете.

Эксперты подробно описали, как СПГ теперь стал основным российским ископаемым топливом, которое закупает ЕС.

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Новый анализ распространения российского ископаемого топлива показал продолжающийся и неустанный импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами ЕС.

"Россия почувствовала всплеск доходов от экспорта СПГ, особенно потому, что ее СПГ остается без санкций ЕС. С декабря 2022 года по октябрь 2023 года половина российского экспорта СПГ на общую сумму 8,3 млрд евро была направлена на рынок ЕС", - говорится в отчете.

Покупателями российского СПГ являются до десятка европейских стран. Но ключевыми импортерами являются Бельгия, Испания и Франция, на которые вместе приходится 88 процентов российского импорта СПГ в ЕС за последние 10 месяцев.

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"Порты ЕС получают более 200 партий с российского завода Ямал СПГ в год. Объем импортируемого СПГ сейчас настолько значителен, что превзошел другие виды российского ископаемого топлива", - отмечается в отчете.

СПГ производится на Ямальском заводе, расположенном в российской Арктике.

И благодаря второму проекту Arctic LNG 2, который планируется запустить в ближайшие недели, импорт ЕС может еще больше возрасти в 2024 году.

Порты ЕС помогают российскому СПГ

ЕС также способствует перевалке российского СПГ покупателям за пределами континента. Более 20 процентов Ямал СПГ проходит через терминалы в Европе, где он перегружается со специализированных судов, способных проходить лед, на обычные танкеры СПГ для дальнейшей транспортировки.

Ключевым узлом является порт Зебрюгге, где Fluxys, оператор системы транспортировки природного газа, управляет терминалом регазификации и хранения. В 2015 году компания подписала с "Новатэк" долгосрочное соглашение о хранении до 2035 года. Соглашение позволяет пропускать через объект до 8 млн тонн СПГ, примерно 105 партий.

Европейские компании также остаются вовлеченными в эксплуатацию флота танкеров для перевозки СПГ "Новатэк". Норвежская Assuranceforeningen Skuld, морская страховая компания, базирующаяся в Осло, продолжает предоставлять защиту и страхование возмещения трем танкерам СПГ, которые перевозят СПГ между Арктикой и рынками Европы.

"Государства-члены ЕС должны немедленно запретить перевалку российского СПГ в своих портах, который далее направляется к местам назначения за пределами ЕС. Россия зависит от этих портов для логистики и хранения СПГ, который направляется в страны, не входящие в ЕС", - рекомендуют авторы отчета.

Причем, поэтапное прекращение перевалки российского СПГ эксперты называют неуместным.