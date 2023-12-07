Конфискованный Овручский щебеночный завод может остановиться навсегда – АРМА

фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило о риске затопления карьера и невозможности восстановления его работы на арестованном Овручском щебеночном заводе.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В Агентстве отметили, что в связи с арестом предприятие, конечным бенефициаром которого является Гомельский городской совет (Беларусь), не ведет хозяйственную деятельность и не оплачивает счета за электроэнергию (ежемесячно - около 280 тыс грн).

"Из-за этого поставщик электроэнергии, государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго", 28 ноября проинформировало руководство завода о прекращении предоставления услуг в одностороннем порядке.

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Поскольку отключение электроэнергии приведет к затоплению карьера и невозможности восстановления его работы, уничтожению ценного оборудования и потере интереса бизнеса к управлению данным объектом, АРМА обратилось к "Укринтерэнерго" с просьбой не прекращать поставки электроэнергии промышленному предприятию на период проведения конкурсного отбора управляющего заводом и налаживания им процессов.

Агентство ожидает, что будущий управляющий арестованными активами оплатит долги за электроэнергию, возобновит работу предприятия и, таким образом, сохранит его экономическую стоимость", - говорится в позиции АРМА.

В АРМА добавили, что отключение электроэнергии "повысит социальное напряжение в с. Бондари Коростенского района, где расположены активы компании".

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По словам Агентства, на балансе предприятия находится 8 многоквартирных жилых домов, в которых проживают более 130 семей. Также завод обеспечивает водоснабжение для нужд Бондаревской амбулатории, обслуживающей более 3 000 жителей, Центра экстренной медицинской помощи и Бондаревского лицея (учатся 140 детей).

В АРМА напомнили, что суд арестовал активы завода в сентябре 2022 года. 30 ноября 2023 года АРМА объявило конкурс на отбор управляющего Овручским щебеночным заводом.

Экономическая правда