НАПК запускает первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии РФ

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Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило, что запускает первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии. Эта база будет на портале "Война и санкции".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"База уже насчитывает более 2000 компонентов, которые используются РФ и Ираном в разного рода БПЛА, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и многих других видах вооружения и военной техники.

"Сейчас база данных содержит информацию об иностранных компонентах, найденных в российском и иранском вооружении, которое используется РФ в течение полномасштабного вторжения против Украины начиная с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

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"Тысячи электронных компонентов, которые должны улучшать жизнь и служить развитию, Россия и Иран превращают в оружие для убийств. Раскрытие их пути от производителя в руки убийц - масштабная задача для любого государственного органа.

Но это под силу тысячам журналистов, расследователей, таможенников, банкиров, консультантов и многих других, кто стремится к справедливости и миру. Теперь, когда эти данные стали публичными, каждый может внести свой вклад в глобальную мировую безопасность", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК объяснили, что раздел "Иностранные компоненты в оружии" будет регулярно обновляться и совершенствоваться. Так, впоследствии планируют добавить возможность подписки на обновление перечня.

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Экономическая правда