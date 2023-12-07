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Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье внутренне перемещенным украинцам

Четверг, 7 декабря 2023, 18:19 - Алексей Павлыш
 
фото: минреинтеграции

Правительство Германии через банк KfW дополнительно выделило 17 млн евро гранта на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

За счет этих средств в 2024 году планируется выдать примерно 400 новых льготных жилищных кредитов.

"Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Украиной в сфере льготных жилищных кредитов для украинских внутренне перемещенных лиц. Первая часть этого проекта на общую сумму 25,5 миллионов евро была успешно внедрена в течение 2021-2022 годов.

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Вместе с нашими украинскими партнерами мы очень быстро увидели, что этот проект вызвал значительный интерес. Именно поэтому сегодня мы объявили о дополнительной поддержке в виде 17 миллионов евро.

Этот грант является составляющей немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 миллионов евро", - рассказал постоянный заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Тим Пранге.

По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, проект по предоставлению льготных ипотек для ВПО работает уже несколько лет и "хорошо себя показал".

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Экономическая правда

Германия кредиты жилье
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