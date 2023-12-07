Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье внутренне перемещенным украинцам
Правительство Германии через банк KfW дополнительно выделило 17 млн евро гранта на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
За счет этих средств в 2024 году планируется выдать примерно 400 новых льготных жилищных кредитов.
"Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Украиной в сфере льготных жилищных кредитов для украинских внутренне перемещенных лиц. Первая часть этого проекта на общую сумму 25,5 миллионов евро была успешно внедрена в течение 2021-2022 годов.
Вместе с нашими украинскими партнерами мы очень быстро увидели, что этот проект вызвал значительный интерес. Именно поэтому сегодня мы объявили о дополнительной поддержке в виде 17 миллионов евро.
Этот грант является составляющей немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 миллионов евро", - рассказал постоянный заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Тим Пранге.
По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, проект по предоставлению льготных ипотек для ВПО работает уже несколько лет и "хорошо себя показал".
Экономическая правда