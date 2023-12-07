Четверть действующих народных депутатов имеют отношение к финансово-промышленным группам - исследование

Четверть действующих народных депутатов Украины связаны со 100 финансово-промышленными группами.

О бизнес-связях народных избранников говорится в исследовании системы YouControl.

Так, в украинском парламенте 9 созыва насчитывается 403 народных депутата. Из них 113 человек связаны со 100 финансово-промышленными группами (ФПГ), которые добавлены в аналитическую систему YouControl.

В частности, из 235 депутатов самой многочисленной фракции в парламенте - партии "Слуга народа" 35 депутатов входят/относятся к ФПГ.

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Из 22 депутатов "Платформы за жизнь и мир" - до 13 депутатов входят в финансово-промышленные группы.

Из 24 депутатов фракции "Батькивщина" - до 12 депутатов входят в финансово-промышленные группы.

Из 17 депутатов группы "Партия "За будущее" - до 11 депутатов входят в финансово-промышленные группы.

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Некоторые народные избранники, относящиеся к одной ФПГ, - входят в состав различных фракций и депутатских групп в Верховной Раде. К примеру, Виктор Балога входит в депутатскую группу "Партия "За будущее", а его двоюродный брат Василий Петевка - в депутатскую группу "Доверие". Оба - ключевые лица "Группа семей Балога и Петевка".

Аналитики R&D центра YouControl также проанализировали нардепов, которые были лишены или сложили депутатский мандат за период с начала войны до 31 октября 2023 года.

Всего таких оказалось 48 человек, почти половина из них были связаны с 22 ФПГ в системе YouControl.

Более трети экс-нардепов 9 созыва, входящих/относящихся к ФПГ, потеряли статус народного депутата до полномасштабного вторжения в большинстве из-за перехода на другие государственные должности.

Остальные 15 депутатов были лишены мандата после 24 февраля 2022 года. Пятеро из которых - из-за потери гражданства, в частности, Виктор Медведчук и Тарас Козак, 8 - по собственному заявлению и один - в связи с переходом на должность министра аграрной политики и продовольствия. Коллаборационист Алексей Ковалев, который погиб летом 2022 года, был лишен мандата в январе 2023 года.

Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.