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Moody’s снизило кредитный рейтинг Китая и опасается реакции властей

Четверг, 7 декабря 2023, 12:21 - Лия Ильченко

Агентство Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Китая до "негативного" и опасается реакции Пекина на это решение.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Прогноз кредитного рейтинга Китая до "негативного" Moody’s понизило 5 декабря. В последний раз Moody’s понижало кредитный рейтинг Китая в 2017 году: тогда это было первое понижение с 1989 года.

Агентство связало свое решение с тем, что Китай наращивает объемы заимствований в качестве основной меры поддержки экономики, а также с растущим спадом в сфере недвижимости. 

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Накануне опубликования данных, 1 декабря, работникам департаментов Moody’s в Китае их руководители рекомендовали не приходить в офис в течение следующей недели

"Мы боимся государственных проверок", — сказал источник FT. 

Кроме того, Moody’s также рекомендовал аналитикам в Гонконге временно отказаться от поездок на материковую часть Китая, говорит собеседник газеты.

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Как пишет FT, подобное решение рейтингового агентства из США подчеркивает обеспокоенность многих зарубежных компаний, которые ведут бизнес в Китае. Некоторые из них пострадали от полицейских рейдов, запретов на выезд для сотрудников и арестов на фоне напряженности между КНР и Соединенными Штатами и их союзниками.

Китай Moody's
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