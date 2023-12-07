Банки в Украине обновили рекорд: заработали уже вдвое больше, чем в довоенном 2021 году

122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года - это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

По данным НБУ, только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн грн.

Топ-10 банков по прибыли претерпел изменения: частный Универсал банк (Монобанк), который выбыл из рейтинга весной, вернулся с рекордной прибылью, подвинув государственный Укргазбанк.

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Государственные банки

Приватбанк и Ощадбанк заработали половину от общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Выросли и их доходы - вдвое у Привата и аж в 19 раз - у Ощадбанка.

Доля прибыли государственных банков составляет 61% - на 11% больше, чем в 2021.

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Иностранные банки

Все 14 банков с иностранным капиталом вышли в плюс по результатам 10 месяцев 2023 года. Общая прибыль группы составила 30,43 млрд грн - в 1,6 раза больше, чем в соответствующий период 2021 года. Зато доля иностранных банков в общей прибыли уменьшилась до 25%.

Среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк. Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышают показатели 10 месяцев 2021 года.

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом за 10 месяцев 2023 года увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.

Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 млрд грн - почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года.

Универсал банк, который входит в группу банков с частным капиталом, получил рекордную прибыль за октябрь - 1,7 млрд грн и сумел вернуться в топ-10 банков страны.

Именно на эти два банка приходится почти 2/3 от прибыли группы.

Напоминаем:

6 декабря 2023 года Президент подписал закон о введении дополнительного налогообложения сверхприбылей банков: 50% за 2023 год и 25%, начиная с 2024 года.

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