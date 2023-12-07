Более 50% украинцев планируют потратить на рождественский шопинг до 5 тысяч - исследование

Более половины украинцев в этом году не планируют отказываться от праздничного шопинга, но эта доля снизилась с предыдущего года на 2% - с 61% до 59%.

Об этом идет речь в исследовании Deloitte в Украине.

Компания долгое время исследует потребительское поведение во время рождественского и новогоднего шопинга на рынке США. Результаты этого исследования демонстрируют актуальные мировые тренды, но частично могут быть причастны к реалиям Украины, которая сейчас охвачена войной. Поэтому с начала войны компания проводит отдельное исследование потребительского поведения в Украине.

Согласно результатам исследования, в этом году украинцы не будут медлить с подготовкой к праздникам. 64% намерены начать шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году украинцы преимущественно откладывали покупки на вторую половину декабря.

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Для 56% украинцев бюджет составит от 1000 до 5000 гривен. В 2022 году такую же сумму готовы были потратить 49% респондентов.

Из-за перехода Украины на новый календарь большая часть украинцев (около 45%) будет праздновать Рождество 25 декабря и только 17% - 7 января. Дважды планируют отмечать 32% опрошенных.

49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года по сравнению с Рождеством. Больше средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, в то время как на празднование Рождества – в западных областях.

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"Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18–27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор и тому подобное", – отметил директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине Александр Ямпольский.

Основным местом для рождественского и новогоднего шопинга будут супермаркеты и крупные торговые центры. Среди онлайн-покупателей 92% предпочтут смартфон для осуществления шопинга, что значительно больше, чем год назад (66%).

deloitte

Две трети респондентов (68%) планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность (в прошлом году – 61%). 86% из них направят помощь защитникам на передовой. Также 66% украинцев предпочтут продавцам, которые поддерживают ВСУ и пострадавших от войны гражданских, переводя на помощь часть средств с каждой покупки.

deloitte

63% покупателей принципиально не покупают товары у продавцов/производителей, не покинувших рынок РФ, а еще 22% не знают, как проверить, оставил ли продавец/производитель товара рынок России.

Кроме этого, в этом году украинцы готовы отложить покупку "здесь и сейчас" и ждать доставку товаров по более низкой цене из-за рубежа, если она будет: дешевой или бесплатной – 37%, быстрой – 17%, если сайт для заказа товара будет удобным. 12%.

Год назад покупатели не готовы были ждать товар из другой страны, даже если он был дешевле на 20%.