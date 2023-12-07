Более 400 украинских городов и сел остаются без света из-за войны - Минэнергетики

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По состоянию на 7 декабря в Украине из-за боевых действий и технических причин обесточены 408 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

В министерстве отмечают, что сейчас ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей, а плановые отключения бытовых потребителей не предусматриваются.

Однако из-за постоянных боевых действий ряд населенных пунктов в прифронтовых регионах остается без электроэнергии. В Донецкой области без света остаются 114 населенных пунктов, 134,9 тысячи точек учета.

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В Запорожской области также из-за боевых действий без электроэнергии 63 населенных пункта - около 26 тысяч потребителей. В Сумской и Черниговской областях в целом без света остаются 73 населенных пункта.

На Харьковщине обесточены 16,3 тыс абонентов, запитано 1,5 тыс клиентов. Сейчас происходит осмотр сетей, поврежденных в результате новых обстрелов в трех громадах области.

Кроме того, был поврежден газопровод-ввод среднего давления. Более 100 потребителей оставались без газоснабжения. Утечка газа устранена. На утро все потребители с газом.

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В Херсоне оживлены 302 абонента, которые были обесточены из-за боевых действий, отключены 3,6 тысячи потребителей. В области остаются без напряжения 45 населенных пунктов - более 26 тыс точек учета.

Экономическая правда.